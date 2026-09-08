AGENDA · Marly-sur-Arroux
Randonnée des Clochers Marly-sur-Arroux
dimanche 18 octobre 2026 · Marly-sur-Arroux
Informations pratiques
Marly-sur-Arroux
Randonnée des Clochers
Préau Ecole Marly-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
4-8-11 km. Ravitaillement aux 8 et 11 km et à l’arrivée. .
Préau Ecole Marly-sur-Arroux 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 95 70 32 stjeanpaul2paroisse@free.fr
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English : Randonnée des Clochers
L’événement Randonnée des Clochers Marly-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)