RANDONNÉE DES COCOS Stade du Grand Fay Saint-Père-en-Retz

Stade du Grand Fay Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-04-06 07:30:00
fin : 2026-04-06 09:30:00

2026-04-06

Le lundi 6 avril, l’association Saint-Pierre-de-Retz Football organise la Rando Cocos, une randonnée conviviale ouverte à tous.

Venez profiter des beaux chemins de Saint-Père-en-Retz à travers trois parcours au choix 8 km, 14 km ou 22 km.

Les inscriptions se font sur place de 7h30 à 9h30 au stade du Grand Fay. L’arrivée se fera place de l’église.
Participation 7 €, incluant un ticket de tombola, avec des œufs en chocolat à gagner.

Une belle occasion de marcher, de partager un moment en plein air et de fêter l’arrivée du printemps !   .

