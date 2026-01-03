Randonnée des Collines Rue Charles Largeteau Pouzauges
Rue Charles Largeteau Complexe sportif Charles Largeteau Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 07:30:00
fin : 2026-02-15 10:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Les Marcheurs des Collines et le Cyclisme Région Pouzauges vous attendent nombreux pour leur randonnée !
Départ de 7h30 à 10h du complexe sportif Largeteau (parking Super U).
Rando pédestre
5 circuits 5 -10 15 -20 30 km
Rando VTT
3 circuits 25 35 45 km
Café brioche au départ. Ravitaillements sur circuits. Sandwichs et boissons à l’arrivée.
Pensez au covoiturage. Apportez vos gobelets. .
Rue Charles Largeteau Complexe sportif Charles Largeteau Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 03 63 30
English :
The Marcheurs des Collines and the Cyclisme Région Pouzauges are looking forward to seeing you there!
