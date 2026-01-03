Randonnée des Collines Rue Charles Largeteau Pouzauges

Randonnée des Collines

Rue Charles Largeteau Complexe sportif Charles Largeteau Pouzauges Vendée

Début : 2026-02-15 07:30:00

fin : 2026-02-15 10:00:00

2026-02-15

Les Marcheurs des Collines et le Cyclisme Région Pouzauges vous attendent nombreux pour leur randonnée !

Départ de 7h30 à 10h du complexe sportif Largeteau (parking Super U).

Rando pédestre

5 circuits 5 -10 15 -20 30 km

Rando VTT

3 circuits 25 35 45 km

Café brioche au départ. Ravitaillements sur circuits. Sandwichs et boissons à l’arrivée.

Pensez au covoiturage. Apportez vos gobelets. .

The Marcheurs des Collines and the Cyclisme Région Pouzauges are looking forward to seeing you there!

