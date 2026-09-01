Randonnée des confitures Rue de la Croix Blanche Allériot
dimanche 13 septembre 2026 · Rue de la Croix Blanche · Allériot
Informations pratiques
Allériot
Randonnée des confitures
Rue de la Croix Blanche Parc de la Vieille Ferme Allériot Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 14:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Randonnée pédestre. 3 nouveaux circuits 8, 12, 16 km. Inscriptions à partir de 8h jusqu’à 12h pour 12 et 16 km et jusqu’à 13h30 pour 8 km.
Pains, pizzas, tartes cuisson au feu de bois dans notre ancien four à pain rénové. Dégustation de confitures maison aux ravitaillements et à l’arrivée. .
Rue de la Croix Blanche Parc de la Vieille Ferme Allériot 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 62963630065 mbp.rodot@orange.fr
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English : Randonnée des confitures
L’événement Randonnée des confitures Allériot a été mis à jour le 2026-08-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)