Randonnée des confitures Rue de la Croix Blanche Allériot

Informations pratiques

Allériot

Randonnée des confitures

Rue de la Croix Blanche Parc de la Vieille Ferme Allériot Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 14:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Randonnée pédestre. 3 nouveaux circuits 8, 12, 16 km. Inscriptions à partir de 8h jusqu’à 12h pour 12 et 16 km et jusqu’à 13h30 pour 8 km.

Pains, pizzas, tartes cuisson au feu de bois dans notre ancien four à pain rénové. Dégustation de confitures maison aux ravitaillements et à l’arrivée. .

Rue de la Croix Blanche Parc de la Vieille Ferme Allériot 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 62963630065 mbp.rodot@orange.fr

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English : Randonnée des confitures

L’événement Randonnée des confitures Allériot a été mis à jour le 2026-08-06 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)