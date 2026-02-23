Randonnée des Coucous Créchy

Randonnée des Coucous

Salle des fêtes Créchy Allier

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Marchez, courez, pédalez… vivez l’aventure à fond .

Randonnée des Coucous organisée par le comité des fêtes de Créchy.

Ravitaillement sur les parcours.

Salle des fêtes Créchy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 40 25 90

English :

Walk, run, cycle… live the adventure to the full .

Randonnée des Coucous organized by the Créchy Festival Committee.

Refreshments along the way.

