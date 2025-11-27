Randonnée des crêpes à Cellettes

Cellettes Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Randonnée des crêpes à Cellettes. Organisée par RVLS. 3 parcours 9,13 et 19 km. Chiens acceptés, tenus en laisse

Randonnée des crêpes à Cellettes. Organisée par RVLS. 3 parcours 9, 13 et 19 km. Chiens acceptés, tenus en laisse .

Cellettes 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 04 71

English :

Pancake walk in Cellettes. Organized by RVLS. 3 routes 9,13 and 19 km. Dogs welcome, on leash

L’événement Randonnée des crêpes à Cellettes Cellettes a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT41