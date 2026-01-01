Randonnée des Crêpes

Saint-Aignan-le-Jaillard Loiret

Tarif : 4.5 – 4.5 – 5 EUR

4.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 07:00:00

fin : 2026-01-11 11:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Randonnée pédestre organisée par Loisirs et Détente St Aignan

Ravitaillements sur les parcours Dégustation de crêpes à l’arrivée 5 circuits de 5, 9, 13, 16 et 20Km

Marcher, se ressourcer puis savourer… Que demander de mieux ? 4.5 .

Saint-Aignan-le-Jaillard 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 66 75 06 jeanpierrecrottet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée des Crêpes Saint-Aignan-le-Jaillard a été mis à jour le 2026-01-05 par OT SULLY-SUR-LOIRE