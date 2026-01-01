Randonnée des Crêpes Saint-Aignan-le-Jaillard
Randonnée des Crêpes Saint-Aignan-le-Jaillard dimanche 11 janvier 2026.
Randonnée des Crêpes
Saint-Aignan-le-Jaillard Loiret
Tarif : 4.5 – 4.5 – 5 EUR
4.5
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2026-01-11 07:00:00
fin : 2026-01-11 11:00:00
2026-01-11
Randonnée pédestre organisée par Loisirs et Détente St Aignan
Ravitaillements sur les parcours Dégustation de crêpes à l’arrivée 5 circuits de 5, 9, 13, 16 et 20Km
Marcher, se ressourcer puis savourer… Que demander de mieux ? 4.5 .
Saint-Aignan-le-Jaillard 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 66 75 06 jeanpierrecrottet@gmail.com
L’événement Randonnée des Crêpes Saint-Aignan-le-Jaillard a été mis à jour le 2026-01-05 par OT SULLY-SUR-LOIRE