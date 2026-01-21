Randonnée des crêpes (VTT et marche à pied) Ouzouer-sur-Trézée

Randonnée des crêpes (VTT et marche à pied)

Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 07:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

La 30ème randonnée des crêpes se déroulera le 1er février à Ouzouer-sur-Trézée avec des inscriptions dès 7 h, salle polyvalente. 25 km, 35 km, 45 km sont proposés aux vététistes quant aux marcheurs quatre circuits de 9 km, 14 km, 19 km et 25 km sont au programme. Pensez à vous munir de votre gobelet pour le café ou le verre de l’amitié. 5 .

Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 33 17 42 pascalvatan@wanadoo.fr

English :

The Ouzouer-sur-Trézée USOT cyclo pédestre section is organizing the 29th randonnée des crêpes on February 11, with registration at the salle polyvalente from 7 a.m. There are 3 circuits for mountain bikers and 4 circuits for walkers.

