Randonnée des Deuilles

Domgermain Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 07:30:00

fin : 2026-03-29 11:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Départs libres sur des circuits entièrement balisés de 9, 16, 20 et 30 km.

Ravitaillements sur touts les circuits avec boissons chaudes, froides et grignotage.

Inscription en ligne sur le site des Sentiers des Deuilles ou sur place.Tout public

Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 11 92

Free starts on fully-marked circuits of 9, 16, 20 and 30 km.

Refreshment points on all routes with hot and cold drinks and snacks.

Online registration on the Sentiers des Deuilles website or on site.

L’événement Randonnée des Deuilles Domgermain a été mis à jour le 2026-01-20 par MT TERRES TOULOISES