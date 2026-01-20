Randonnée des Deuilles Domgermain
Randonnée des Deuilles Domgermain dimanche 29 mars 2026.
Randonnée des Deuilles
Domgermain Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 07:30:00
fin : 2026-03-29 11:00:00
2026-03-29
Départs libres sur des circuits entièrement balisés de 9, 16, 20 et 30 km.
Ravitaillements sur touts les circuits avec boissons chaudes, froides et grignotage.
Inscription en ligne sur le site des Sentiers des Deuilles ou sur place.Tout public
Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 11 92
English :
Free starts on fully-marked circuits of 9, 16, 20 and 30 km.
Refreshment points on all routes with hot and cold drinks and snacks.
Online registration on the Sentiers des Deuilles website or on site.
