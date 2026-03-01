Randonnée des écoliers Le Lion-d’Angers

Randonnée des écoliers

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Début : 2026-03-15 07:30:00

fin : 2026-03-15

Randonnée des écoliers organisée le dimanche 15 mars 2026 à Andigné à partir de 7h30. A pied ou en vélo, il y aura du choix !

Randonnées Pédestres

– 5km départ jusqu’à 10h30,

– 10km départ jusqu’à 10h

– 14km départ jusqu’à 10h

VTT

– 20km départ jusqu’à 10h30

– 35km départ jusqu’à 10h

– 47km départ jusqu’à 10h

Les inscriptions se font sur place de 7h30 à 10h, à la salle communale d’Andigné.

Un café vous sera offert avant le départ. Nous faisons en sorte de rendre accessible le petit parcours VTT aux enfants sportifs à partir de 8 ans.

La randonnée pédestre de 5kms est accessible aux poussettes et PMR, les parcours de 10kms et 14kms environ pour les plus courageux seront plus physiques .

Inscriptions sur place.

Des secteurs privés pour les marcheurs, quelques beaux châteaux pour les VTT ! Tenue adaptée et bonne humeur exigées ! (Pas de trace GPX)

Tarifs repas adultes et enfants

– Randonnées adulte avec repas 10€

– Randonnée adulte sans repas 6€

– Randonnée enfant (-12 ans) avec repas 6€

– Randonnée enfant (-12 ans) sans repas 4€ Formules Repas sans rando possible également Ouverture des repas (soupe galette saucisse fromage crêpes) 11h30 .

English :

Schoolchildren’s walk organized on Sunday, March 15, 2026 in Andigné, starting at 7:30 am. On foot or by bike, there’ll be plenty to choose from!

