Randonnée des étangs Étang des Beaurois Bléneau

Randonnée des étangs

Étang des Beaurois Lieu-dit Les Blondeaux Bléneau Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12 13:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Randonnée pédestre au départ de l’étang des Beaurois dit les Blondeaux pour 5, 10, 15 et 24 km, organisée par Convi’sport. Ravitaillement jusqu’à 12h30, clôture à 13h30. Consigne de gobelet 1€. Inscription et départ entre 7 et 10h. .

Étang des Beaurois Lieu-dit Les Blondeaux Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 36 55 49 christelledezier@gmail.com

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English : Randonnée des étangs

L’événement Randonnée des étangs Bléneau a été mis à jour le 2026-03-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !