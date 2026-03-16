Randonnée des étangs Étang des Beaurois Bléneau
Randonnée des étangs Étang des Beaurois Bléneau dimanche 12 avril 2026.
Randonnée des étangs
Étang des Beaurois Lieu-dit Les Blondeaux Bléneau Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 07:00:00
fin : 2026-04-12 13:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Randonnée pédestre au départ de l’étang des Beaurois dit les Blondeaux pour 5, 10, 15 et 24 km, organisée par Convi’sport. Ravitaillement jusqu’à 12h30, clôture à 13h30. Consigne de gobelet 1€. Inscription et départ entre 7 et 10h. .
Étang des Beaurois Lieu-dit Les Blondeaux Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 36 55 49 christelledezier@gmail.com
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English : Randonnée des étangs
L’événement Randonnée des étangs Bléneau a été mis à jour le 2026-03-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !