Randonnée des Etangs

Diconne Saône-et-Loire

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Trois circuits vous seront proposés 8 km, 12 km et 18 km (parcours en cours de définition au 31/10/2025).

1 ravitaillement pour le petit circuit. 2 ravitaillements pour les deux autres. Café et brioche offerts à l’inscription.

Repas (20 €) Entrée Jambon à la broche Gratin dauphinois Fromage Dessert. .

Mairie (en face de l’église) Diconne 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 70 49 35 nicolasjacques71@gmail.com

