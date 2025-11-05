Randonnée des Etangs Diconne
Randonnée des Etangs Diconne dimanche 7 juin 2026.
Randonnée des Etangs
Mairie (en face de l’église) Diconne Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Trois circuits vous seront proposés 8 km, 12 km et 18 km (parcours en cours de définition au 31/10/2025).
1 ravitaillement pour le petit circuit. 2 ravitaillements pour les deux autres. Café et brioche offerts à l’inscription.
Repas (20 €) Entrée Jambon à la broche Gratin dauphinois Fromage Dessert. .
Mairie (en face de l’église) Diconne 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 70 70 49 35 nicolasjacques71@gmail.com
English : Randonnée des Etangs
German : Randonnée des Etangs
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée des Etangs Diconne a été mis à jour le 2025-11-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)