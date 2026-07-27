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AGENDA · Saint-Didier-sur-Arroux

Randonnée des Etangs Saint-Didier-sur-Arroux

dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Didier-sur-Arroux

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Salle Polyvalente
Ville
71190 Saint-Didier-sur-Arroux
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Saint-Didier-sur-Arroux

Randonnée des Etangs

Salle Polyvalente Saint-Didier-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Randonnée au coeur du Morvan dans la campgagne au pied du Mont Beuvray sur des parcours ombragés accessibles. 6,4-13,5-19,3 km (pédestre). 40,5-51,4 km (VTT).
Repas champêtre (réservation à l’inscription).   .

Salle Polyvalente Saint-Didier-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 40 07 22  micro2000.joguin@orange.fr

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English : Randonnée des Etangs

L’événement Randonnée des Etangs Saint-Didier-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-07-27 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)