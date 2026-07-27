Informations pratiques

Saint-Didier-sur-Arroux

Randonnée des Etangs

Salle Polyvalente Saint-Didier-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Randonnée au coeur du Morvan dans la campgagne au pied du Mont Beuvray sur des parcours ombragés accessibles. 6,4-13,5-19,3 km (pédestre). 40,5-51,4 km (VTT).

Repas champêtre (réservation à l’inscription). .

Salle Polyvalente Saint-Didier-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 40 07 22 micro2000.joguin@orange.fr

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English : Randonnée des Etangs

L’événement Randonnée des Etangs Saint-Didier-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-07-27 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)