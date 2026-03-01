Randonnée des étoiles Nançay
Randonnée des étoiles Nançay dimanche 22 mars 2026.
Randonnée des étoiles
Salle polyvalente Nançay Cher
Tarif : 2.5 – 2.5 – 4 EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 07:30:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Association Nançay Nature Randonnée organise la randonnée des étoiles au départ de la salle polyvalente, rue de l’enclos
3 parcours
– 7h30 22km 4€
– 8h 15km 3,50€
– 8h30 8km 2,50€ 2.5 .
Salle polyvalente Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 83 55 malapertl@orange.fr
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English :
Association Nançay Nature Randonnée organizes the randonnée des étoiles departing from the salle polyvalente, rue de l’enclos
L’événement Randonnée des étoiles Nançay a été mis à jour le 2026-03-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE