Randonnée des étoiles

Salle polyvalente Nançay Cher

Tarif : 2.5 – 2.5 – 4 EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 07:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Association Nançay Nature Randonnée organise la randonnée des étoiles au départ de la salle polyvalente, rue de l’enclos

3 parcours

– 7h30 22km 4€

– 8h 15km 3,50€

– 8h30 8km 2,50€ 2.5 .

Salle polyvalente Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 83 55 malapertl@orange.fr

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English :

Association Nançay Nature Randonnée organizes the randonnée des étoiles departing from the salle polyvalente, rue de l’enclos

L’événement Randonnée des étoiles Nançay a été mis à jour le 2026-03-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE