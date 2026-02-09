Randonnée des fouées Draché
Randonnée des fouées Draché dimanche 29 mars 2026.
Randonnée des fouées
Draché Indre-et-Loire
Randonnée pédestre 2 parcours environ 9km et 13km
Ravitaillement fouées garnies façonnées et cuites sur place.
Lieu de départ et horaires à confirmer.
Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 67 03 75 comitedesfetesdrache@gmail.com
English :
Hiking 2 routes approx. 9km and 13km
Refreshments: filled fouées shaped and baked on site.
Departure point and times to be confirmed.
L’événement Randonnée des fouées Draché a été mis à jour le 2026-02-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire