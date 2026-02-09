Randonnée des fouées

Draché Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Randonnée pédestre 2 parcours environ 9km et 13km

Ravitaillement fouées garnies façonnées et cuites sur place.

Lieu de départ et horaires à confirmer.

Randonnée pédestre 2 parcours environ 9km et 13km

Ravitaillement fouées garnies façonnées et cuites sur place.

Lieu de départ et horaires à confirmer. 4 .

Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 67 03 75 comitedesfetesdrache@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking 2 routes approx. 9km and 13km

Refreshments: filled fouées shaped and baked on site.

Departure point and times to be confirmed.

L’événement Randonnée des fouées Draché a été mis à jour le 2026-02-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire