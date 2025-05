Randonnée des fours et des moulins – Gignac, 18 mai 2025 08:00, Gignac.

Lot

Randonnée des fours et des moulins Gignac Lot

La 2e édition des randonnées « Des fours et des moulins sur le Causse de Martel » invite à découvrir le patrimoine rural de la région à travers plusieurs boucles accessibles dès 8,5 km. En toute liberté, les participants choisissent leur point de départ et leur itinéraire pour explorer les fours, moulins et paysages typiques du causse

Lieu et heure de départ libre Cressensac-Sarrazac, Cuzance, Gignac, Lachapelle-Auzac

Gignac 46600 Lot Occitanie moulins.fours.martel@gmail.com

English :

The 2nd edition of the « Des fours et des moulins sur le Causse de Martel » hikes invites you to discover the region’s rural heritage through several loops accessible from 8.5 km upwards. Participants are free to choose their starting point and itinerary to explore the ovens, mills and typical landscapes of the Causse

Departure point and time: Cressensac-Sarrazac, Cuzance, Gignac, Lachapelle-Auzac

German :

Die zweite Ausgabe der Wanderungen « Des fours et des moulins sur le Causse de Martel » lädt dazu ein, das ländliche Erbe der Region auf mehreren Rundwegen zu entdecken, die ab einer Länge von 8,5 km zugänglich sind. Ganz frei wählen die Teilnehmer ihren Startpunkt und ihre Route, um die Öfen, Mühlen und typischen Landschaften des Causse zu erkunden

Freier Startort und -zeit: Cressensac-Sarrazac, Cuzance, Gignac, Lachapelle-Auzac

Italiano :

La seconda edizione delle escursioni « Forni e mulini sulla Causse de Martel » invita a scoprire il patrimonio rurale della regione attraverso una serie di circuiti accessibili a partire da 8,5 km. I partecipanti sono liberi di scegliere il punto di partenza e il percorso per esplorare i forni, i mulini e i paesaggi tipici della Causse

Punto di partenza e orario: Cressensac-Sarrazac, Cuzance, Gignac, Lachapelle-Auzac

Espanol :

La 2ª edición de las excursiones « Hornos y molinos del Causse de Martel » invita a descubrir el patrimonio rural de la región a través de una serie de circuitos accesibles a partir de 8,5 km. Los participantes pueden elegir libremente el punto de partida y el recorrido para explorar los hornos, molinos y paisajes típicos de la Causse

Punto y hora de salida: Cressensac-Sarrazac, Cuzance, Gignac, Lachapelle-Auzac

