Gignac

Randonnée des fours et des moulins sur le Causse de Martel

Gignac Lot

Tarif : – – 5 EUR

Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La 3è édition des randonnées "Des fours et des moulins sur le Causse de Martel" invite à découvrir le patrimoine rural de la région à travers plusieurs boucles En toute liberté, les participants choisissent leur point de départ et leur itinéraire pour explorer les fours, moulins et paysages typiques du causse

Les départs se feront à partir de Gignac ( Salle des fêtes) , Cressensac ( Salle des fêtes ), L'Hôpital Saint-Jean ( Moulin d'Antoine), Cuzance ( Mairie), Lachapelle-Auzac ( Four de Reyrevignes)

Inscriptions de 8h00 à 13h30 ; clôture des randonnées 16h30

Une collation sucrée sera proposée à l’inscription et une salée au retour

La 3è édition des randonnées "Des fours et des moulins sur le Causse de Martel" invite à découvrir le patrimoine rural de la région à travers plusieurs boucles En toute liberté, les participants choisissent leur point de départ et leur itinéraire pour explorer les fours, moulins et paysages typiques du causse

Les départs se feront à partir de Gignac ( Salle des fêtes) , Cressensac ( Salle des fêtes ), L'Hôpital Saint-Jean ( Moulin d'Antoine), Cuzance ( Mairie), Lachapelle-Auzac ( Four de Reyrevignes)

Inscriptions de 8h00 à 13h30 ; clôture des randonnées 16h30

Une collation sucrée sera proposée à l’inscription et une salée au retour. Un point de ravitaillement intermédiaire sera situé au repère L du parcours avec visite du Musée des Outils anciens ( les Genestes Gignac)

Un plan des parcours détaillé sera affiché pour prise en photo

Un topoguide comportant 30 pages descriptives sur les randonnées et 70 pages sur l histoire et le patrimoine sera en vente au tarif 10 €

Ces différents parcours de 10 à 25 km sont des boucles à balisage permanent avec retour au point de départ

A cette occasion le Moulin à vent de Gignac sera ouvert à la visite ainsi que la Maison du meunier. Les églises seront ouvertes et certains fours feront cuire du pain proposé à la vente

.

Gignac 46600 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 3rd edition of the hikes "Des fours et des moulins sur le Causse de Martel" invites you to discover the rural heritage of the region through several loops In total freedom, participants choose their starting point and itinerary to explore the ovens, mills and typical landscapes of the causse

The departures will be from Gignac ( Salle des fêtes) , Cressensac ( Salle des fêtes ), L'Hôpital Saint-Jean ( Moulin d'Antoine), Cuzance ( Mairie), Lachapelle-Auzac ( Four de Reyrevignes)

Registrations from 8:00 am to 1:30 pm; hikes end at 4:30 pm

A sweet snack will be offered at registration and a savory one on returna sweet snack will be offered at registration and a savory one on return

L’événement Randonnée des fours et des moulins sur le Causse de Martel Gignac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Vallée de la Dordogne