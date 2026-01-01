Randonnée des Frimas Place de l’Église Saint-Père

Randonnée des Frimas

Place de l’Église Départ de la salle de la Bergerie Saint-Père Nièvre

Début : 2026-01-18 07:45:00

fin : 2026-01-18 12:00:00

2026-01-18

Participez à cette randonnée pédestre organisée par l’ASL Randonnée de Saint-Père. Départ de la salle de la Bergerie. Inscriptions sur place à partir de 7h45. Trois parcours sont proposés 7,5 km, 15 km et 20 km. Ravitaillement, vin chaud et soupe à l’ail (apportez vos gobelets). .

