Randonnée des Frimas Place de l’Église Saint-Père

Place de l’Église Départ de la salle de la Bergerie Saint-Père Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-18 07:45:00
fin : 2026-01-18 12:00:00
2026-01-18
Participez à cette randonnée pédestre organisée par l’ASL Randonnée de Saint-Père. Départ de la salle de la Bergerie. Inscriptions sur place à partir de 7h45. Trois parcours sont proposés 7,5 km, 15 km et 20 km. Ravitaillement, vin chaud et soupe à l’ail (apportez vos gobelets). .
Place de l’Église Départ de la salle de la Bergerie Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 54 95 58
