Randonnée des fruitières à Comté

Bannans Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Organisé par la Communauté de communes Frasne Drugeon, la filière Comté.

Une randonnée familiale, accessible à tous, alliant découverte du patrimoine naturel et dégustation des différents Comté sur les lieux de fabrication. A chacun son rythme et sa monture à pied, à VTT, VTTAE. Ambiance conviviale garantie au goût du Comté ! Tarif préférentiel pour les 2000 premiers inscrits. .

Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée des fruitières à Comté

L’événement Randonnée des fruitières à Comté Bannans a été mis à jour le 2026-01-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS