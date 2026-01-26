Randonnée des fruitières à Comté Bannans
Randonnée des fruitières à Comté Bannans dimanche 10 mai 2026.
Randonnée des fruitières à Comté
Bannans Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Organisé par la Communauté de communes Frasne Drugeon, la filière Comté.
Une randonnée familiale, accessible à tous, alliant découverte du patrimoine naturel et dégustation des différents Comté sur les lieux de fabrication. A chacun son rythme et sa monture à pied, à VTT, VTTAE. Ambiance conviviale garantie au goût du Comté ! Tarif préférentiel pour les 2000 premiers inscrits. .
Bannans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33
English : Randonnée des fruitières à Comté
