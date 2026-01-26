Randonnée des Jeunes Gourmands + Jeu d’enquête Salle polyvalente Riec-sur-Bélon

Randonnée des Jeunes Gourmands + Jeu d’enquête

Salle polyvalente Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

Date(s) :

2026-02-20

À la tombée de la nuit, chaussez vos baskets, enfilez vos bonnets… et partez en famille pour une aventure nocturne pleine de surprise.

Cette Randonnée est une balade nocturne ludique et gourmande, spécialement pensée pour les enfants et les parents.

Tout au long du parcours, petits et grands découvriront Riec-sur-Bélon autrement, à la lueur des lampes torches, avec un jeu d’enquête qui impliquera les personnages qui ont fait l’Histoire de la Commune.

Au programme

· Une randonnée facile et accessible à tous

· Des dégustations de produits locaux

· Un jeu d’enquête

· Une ambiance chaleureuse et hivernale

Pour prolonger le plaisir, l’événement se termine par un moment convivial. Les agents du restaurant scolaire et les jeunes Riécois nous préparerons une tartiflette.

Modalités d’inscription

La randonnée est ouverte à tous et se veut familiale.

Les enfants et jeunes mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte pendant toute la durée de l’événement.

L’inscription est obligatoire et se fait à l’avance (nombre de places limité à 120 personnes).

Chaque participant doit être en capacité de marcher sur le parcours proposé et disposer d’un équipement adapté (chaussures de marche, lampe, vêtements chauds).

Les accompagnateurs sont responsables des mineurs qu’ils inscrivent et devront avoir un gilet jaune.

Venez vivre une soirée magique, gourmande et joyeuse, où l’hiver devient une aventure partager en famille. .

Salle polyvalente Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 91 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée des Jeunes Gourmands + Jeu d’enquête

L’événement Randonnée des Jeunes Gourmands + Jeu d’enquête Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-01-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS