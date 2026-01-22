Randonnée des jonquilles

Place de l’Église Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 08:30:00

fin : 2026-02-22 12:30:00

Date(s) :

2026-02-22

RANDONNÉE DES JONQUILLES DIMANCHE 22 février 2026

Le club GMS vous propose 3 circuits de 8 10 et 15 kms

Inscription à partir de 8h30 à la salle des fêtes

Départ marche 9h00

Pause casse-croûte au Moulin

Gobelet ou verre tiré du sac

Vin d’honneur à l’arrivée, Prix 4 €

Inscription 06 77 17 96 84

RANDONNÉE DES JONQUILLES DIMANCHE 22 février 2026

Le club GMS vous propose 3 circuits de 8 10 et 15 kms

Inscription à partir de 8h30 à la salle des fêtes

Départ marche 9h00

Pause casse-croûte au Moulin

Gobelet ou verre tiré du sac

Vin d’honneur à l’arrivée, Prix 4 €

Inscription 06 77 17 96 84 4 .

Place de l’Église Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 52 35 claude.guerineau6@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

RANDONNÉE DES JONQUILLES SUNDAY, February 22, 2026

The GMS club proposes 3 circuits of 8 10 and 15 kms

Registration from 8:30 am at the salle des fêtes

Walking start: 9:00 am

Snack break at Le Moulin

Goblet or glass from the bag

Vin d?honneur at the finish, Price: 4 ?

Registration 06 77 17 96 84

L’événement Randonnée des jonquilles Sepmes a été mis à jour le 2026-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire