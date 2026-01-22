Randonnée des jonquilles Sepmes
Randonnée des jonquilles Sepmes dimanche 22 février 2026.
Randonnée des jonquilles
Place de l’Église Sepmes Indre-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 08:30:00
fin : 2026-02-22 12:30:00
Date(s) :
2026-02-22
RANDONNÉE DES JONQUILLES DIMANCHE 22 février 2026
Le club GMS vous propose 3 circuits de 8 10 et 15 kms
Inscription à partir de 8h30 à la salle des fêtes
Départ marche 9h00
Pause casse-croûte au Moulin
Gobelet ou verre tiré du sac
Vin d’honneur à l’arrivée, Prix 4 €
Inscription 06 77 17 96 84
Place de l’Église Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 52 35 claude.guerineau6@orange.fr
English :
RANDONNÉE DES JONQUILLES SUNDAY, February 22, 2026
The GMS club proposes 3 circuits of 8 10 and 15 kms
Registration from 8:30 am at the salle des fêtes
Walking start: 9:00 am
Snack break at Le Moulin
Goblet or glass from the bag
Vin d?honneur at the finish, Price: 4 ?
Registration 06 77 17 96 84
