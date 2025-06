Randonnée des malins de Jaux – Jaux 22 juin 2025 07:30

Oise

Randonnée des malins de Jaux Rue Charles Ladame Jaux Oise

Tarif : 4 – 4 – 7

4

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 07:30:00

fin : 2025-06-22 10:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Nous organisons, le dimanche 22 juin 2025, une manifestation avec 3 parcours route 35, 65 et 90 km ainsi que 2 parcours marche de 8 et 12 km. Les départs se font de la salle des fêtes de JAUX entre 7h30 et 10h. Vous pouvez vous inscrire sur place ou sur ADEORUN. Les tarifs sont de 4 euros pour les licenciés FFVélo (sur présentation de la licence) et de 7 euros pour les autres. Pour la marche, le tarif est de 4 euros. Pour les moins de 18 ans, l’inscription est gratuite.

Venez nombreux ! 4 .

Rue Charles Ladame

Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 6 71 77 20 15 francine.dugrosprez@live.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée des malins de Jaux Jaux a été mis à jour le 2025-06-12 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme