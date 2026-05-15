Randonnée des maquisards À chaque dimanche sa rando 2026 Pradinas
Randonnée des maquisards À chaque dimanche sa rando 2026 Pradinas dimanche 14 juin 2026.
Pradinas
Randonnée des maquisards À chaque dimanche sa rando 2026
Mairie de Pradinas Pradinas Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Randonnée proposée par les Randonneurs du Naucellois, Les compagnons de Villelongue et les Amis du maquis Antoine-Vény
2 randonnées
14km à 10h
7km à 13h30
Départ de la mairie de Pradinas. Pot de l’amitié vers 16h. 2 .
Mairie de Pradinas Pradinas 12240 Aveyron Occitanie +33 6 89 51 54 82
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English :
Proposed by the Randonneurs du Naucellois, Les Compagnons de Villelongue and the Amis du Maquis Antoine-Vény
L’événement Randonnée des maquisards À chaque dimanche sa rando 2026 Pradinas a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)