Pradinas

Randonnée des maquisards À chaque dimanche sa rando 2026

Mairie de Pradinas Pradinas Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Randonnée proposée par les Randonneurs du Naucellois, Les compagnons de Villelongue et les Amis du maquis Antoine-Vény

2 randonnées

14km à 10h

7km à 13h30

Départ de la mairie de Pradinas. Pot de l’amitié vers 16h. 2 .

Mairie de Pradinas Pradinas 12240 Aveyron Occitanie +33 6 89 51 54 82

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English :

Proposed by the Randonneurs du Naucellois, Les Compagnons de Villelongue and the Amis du Maquis Antoine-Vény

L’événement Randonnée des maquisards À chaque dimanche sa rando 2026 Pradinas a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)