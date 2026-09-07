Randonnée des mégalithes, à Pleucadeuc, JEP 2026 – Place du Souvenir, Pleucadeuc
dimanche 20 septembre 2026 · JEP 2026 - Place du Souvenir · Pleucadeuc
Informations pratiques
Randonnée des mégalithes, à Pleucadeuc Dimanche 20 septembre, 09h00 JEP 2026 – Place du Souvenir Morbihan
Départ à 9h, place du Souvenir – randonnée de 12kms
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Randonnée pédestre de 12km, accompagnée et guidée, à travers la campagne et les chemins, à la découverte de jolis mégalithes nombreux sur la commune.
Au détour d’un chemin ou d’un sentier, menhirs, dolmens, pierres aux bassins et autres roches se révèleront à vos yeux, tels des gardiens, mémoire du temps. Belle découverte !
JEP 2026 – Place du Souvenir Rue du Souvenir Français 56140 Pleucadeuc Pleucadeuc 56140 Morbihan Bretagne 02 9726 92 27 https://www.pleucadeuc.fr/ Départ de la Randonnée dans les bois à la découverte des menhirs et sentiers de Pleucadeuc Parking au point de départ
Randonnée pédestre à la découverte des mégalithes
Mairie de Pleucadeuc