Randonnée des Mégalithes Bourg de Roudouallec Roudouallec

Randonnée des Mégalithes Dimanche 21 septembre, 09h00 Bourg de Roudouallec Morbihan

Inscription obligatoire (jauge limitée) à l’Office de Tourisme de Haute Cornouaille / RDV à 9h au bourg de Roudouallec au parking du Monument aux Morts. Prévoir tenue adaptée. Possibilité de repas partagé (prévoir) sous abri à l’arrivée.

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Cette région est habitée depuis les temps préhistoriques. En témoignent les sites mégalithiques répartis dans un périmètre proche sur ce secteur des Montagnes Noires.

Venez découvrir certains d’entre eux au cours d’une randonnée commentée (7km) entre Spézet, Saint-Goazec et Roudouallec.

Cette randonnée est organisée en collaboration avec les communes de Spézet et de Saint-Goazec, la communauté de Communes de Haute Cornouaille et l’association Sauvegarde du Patrimoine Spézetois.

Bourg de Roudouallec 56110 Roudouallec

