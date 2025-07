Randonnée des moissonneurs Rozerotte

Randonnée des moissonneurs Rozerotte dimanche 17 août 2025.

Randonnée des moissonneurs

Foyer rural du Ménil Rozerotte Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-17 07:30:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Randonnée de 10km autour de Rozerotte, Valfroicourt et Rancourt

Départ du Foyer Rural du Ménil entre 8h et 9h30 avec 1 ravitaillement (apporter vos gobelets)

Randonnée de 20km sur le secteur de Rozerotte, Valfroicourt et Rancourt

Départ du Foyer Rural du Ménil à 7h30 précises avec 2 ravitaillements

La randonnée sera suivie d’un repas champêtre au foyer rural. Le repas (15€) comprend jambon fumé, melon, andouille du Val d’Ajol, pommes de terre, fromage, dessert, café. Un quizz pendant le repas vous permettra de gagner un baptême de l’air à l’aéro club de Mirecourt.

Inscriptions avant le 12 août.Tout public

4 .

Foyer rural du Ménil Rozerotte 88500 Vosges Grand Est +33 6 88 85 46 09

English :

10km hike around Rozerotte, Valfroicourt and Rancourt

Departure from the Foyer Rural du Ménil between 8am and 9.30am with 1 refreshment station (bring your own cups)

20km hike in the Rozerotte, Valfroicourt and Rancourt area

Departure from the Foyer Rural du Ménil at 7.30 am with 2 refreshments

The hike will be followed by a country-style meal at the Foyer Rural. The meal (15?) includes smoked ham, melon, andouille du Val d’Ajol, potatoes, cheese, dessert and coffee. A quiz during the meal will give you the chance to win a first flight at the Mirecourt aeroclub.

Registration by August 12.

German :

Wanderung von 10 km um Rozerotte, Valfroicourt und Rancourt

Start vom Foyer Rural in Le Ménil zwischen 8:00 und 9:30 Uhr mit 1 Verpflegungsstelle (bringen Sie Ihre Becher mit)

Wanderung von 20 km in der Gegend von Rozerotte, Valfroicourt und Rancourt

Start vom Foyer Rural du Ménil pünktlich um 7.30 Uhr mit 2 Verpflegungsstationen

Im Anschluss an die Wanderung gibt es ein ländliches Essen im Foyer rural. Das Essen (15?) beinhaltet geräucherten Schinken, Melone, Andouille du Val d’Ajol, Kartoffeln, Käse, Dessert und Kaffee. Bei einem Quiz während des Essens können Sie eine Lufttaufe im Aeroclub von Mirecourt gewinnen.

Anmeldung vor dem 12. August.

Italiano :

Camminata di 10 km intorno a Rozerotte, Valfroicourt e Rancourt

Partenza dal Foyer Rural di Le Ménil tra le 8.00 e le 9.30, con 1 punto di ristoro (portare le proprie tazze)

Camminata di 20 km nella zona di Rozerotte, Valfroicourt e Rancourt

Partenza dal Foyer Rural di Le Ménil alle 7.30 in punto, con 2 punti di ristoro

La passeggiata sarà seguita da un pranzo in stile rustico presso il Foyer Rural. Il pasto (15?) comprende prosciutto affumicato, melone, salsiccia andouille della Val d’Ajol, patate, formaggio, dessert e caffè. Un quiz durante il pasto darà la possibilità di vincere un primo volo all’aeroclub di Mirecourt.

Si prega di iscriversi entro il 12 agosto.

Espanol :

Recorrido de 10 km por Rozerotte, Valfroicourt y Rancourt

Salida del Foyer Rural de Le Ménil entre las 8.00 y las 9.30 h, con 1 avituallamiento (traiga sus propios vasos)

Ruta de 20 km por Rozerotte, Valfroicourt y Rancourt

Salida del Foyer Rural de Le Ménil a las 7.30 h en punto, con 2 puntos de avituallamiento

Después de la marcha, comida campestre en el Foyer Rural. La comida (15 euros) incluye jamón ahumado, melón, salchicha andouille de Val d’Ajol, patatas, queso, postre y café. Durante la comida, un concurso de preguntas y respuestas le dará la oportunidad de ganar un primer vuelo en el aeroclub de Mirecourt.

Inscríbase antes del 12 de agosto.

L’événement Randonnée des moissonneurs Rozerotte a été mis à jour le 2025-07-28 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE