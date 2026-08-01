Informations pratiques

Rozerotte

Randonnée des moissonneurs

Foyer rural du Ménil Rozerotte Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 07:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Randonnée découverte de 6 km autour de Rozerotte, Remoncourt et 10 km autour de Rozerotte, Remoncourt, Domèvre.

Départ du Foyer Rural du Ménil entre 8h et 9h30 avec 1 ravitaillement (apporter son gobelet)

Randonnée de 18km sur le secteur de Rozerotte, Remoncourt, Domèvre.

Départ du Foyer Rural du Ménil à 7h30 précises avec 2 ravitaillements

La randonnée sera suivie d’un repas champêtre au foyer rural. Le repas (15€) comprend jambon fumé, melon, andouille du Val d’Ajol, pommes de terre, fromage, dessert, café. Un quizz sera organisé pendant le repas.

Inscriptions avant le 12 août.Tout public

3 .

Foyer rural du Ménil Rozerotte 88500 Vosges Grand Est +33 6 88 85 46 09

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English :

6-km discovery hike around Rozerotte and Remoncourt, and a 10-km hike around Rozerotte, Remoncourt, and Domèvre.

Departure from the Foyer Rural du Ménil between 8:00 a.m. and 9:30 a.m. with one refreshment stop (please bring your own cup)

An 18-km hike in the Rozerotte, Remoncourt, and Domèvre area.

Departure from the Foyer Rural du Ménil at 7:30 a.m. sharp, with 2 refreshment stops.

The hike will be followed by a picnic lunch at the Foyer Rural. The meal (15?) includes smoked ham, melon, andouille sausage from Val d’Ajol, potatoes, cheese, dessert, and coffee. A quiz will be held during the meal.

Register by August 12.

L’événement Randonnée des moissonneurs Rozerotte a été mis à jour le 2026-07-27 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE