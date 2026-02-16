Randonnée des Monts de Gy 2026 Gy

Randonnée des Monts de Gy 2026

Place de la Mairie Gy Haute-Saône

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Dans le cadre du traditionnel trail des Monts de Gy, les randonneurs sont invités à venir profiter de 3 parcours au choix 8, 10 ou 13 km. Les départs auront lieu entre 9h et 9h30. Retrait des dossards au complexe sportif. .

