Randonnée des noyers Salle polyvalente Cognat-Lyonne

Informations pratiques

Cognat-Lyonne

Randonnée des noyers

Salle polyvalente 5 route de Serbannes Cognat-Lyonne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Randonnée pédestre de 7-10-15 km – Tombola – Repas Tartiflette – 1€ par marcheur pour Téléthon.

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Salle polyvalente 5 route de Serbannes Cognat-Lyonne 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 23 16 08

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English :

7-, 10-, and 15-km hikes – Raffle – Tartiflette dinner – 1? per hiker for the Telethon.

L’événement Randonnée des noyers Cognat-Lyonne a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations