Randonnée des noyers Salle polyvalente Cognat-Lyonne
dimanche 11 octobre 2026 · Salle polyvalente · Cognat-Lyonne
Informations pratiques
Cognat-Lyonne
Randonnée des noyers
Salle polyvalente 5 route de Serbannes Cognat-Lyonne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Randonnée pédestre de 7-10-15 km – Tombola – Repas Tartiflette – 1€ par marcheur pour Téléthon.
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Salle polyvalente 5 route de Serbannes Cognat-Lyonne 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 23 16 08
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English :
7-, 10-, and 15-km hikes – Raffle – Tartiflette dinner – 1? per hiker for the Telethon.
L’événement Randonnée des noyers Cognat-Lyonne a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations