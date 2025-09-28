Randonnée des oiseaux Musée artisanal et rural Clion

Randonnée des oiseaux Musée artisanal et rural Clion dimanche 28 septembre 2025.

Randonnée des oiseaux

Musée artisanal et rural Musée Artisanal et Rural de Clion Clion Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

La célèbre rando des oiseaux vous accueille pour des Randonnées VTT et pédestre dans la campagne haut-saintongeaise

Musée artisanal et rural Musée Artisanal et Rural de Clion Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 96 68 12 secretariatccgc@gmail.com

English :

The famous « Rando des oiseaux » welcomes you for mountain bike and hiking tours in the Haut-Saintonge countryside

German :

Die berühmte Vogelwanderung empfängt Sie zu Mountainbike- und Wandertouren in der Landschaft von Haut-Saintongeaise

Italiano :

Il famoso « Rando des oiseaux » vi accoglie per escursioni in mountain bike e a piedi nella campagna dell’Haut-Saintonge

Espanol :

El famoso « Rando des oiseaux » le da la bienvenida para excursiones en bicicleta de montaña y a pie por la campiña de Haut-Saintonge

