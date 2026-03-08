Randonnée des omelettes Saint-Bonnet-l’Enfantier
Randonnée des omelettes Saint-Bonnet-l’Enfantier lundi 6 avril 2026.
Randonnée des omelettes
Salle polyvalente Saint-Bonnet-l’Enfantier Corrèze
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
2026-04-06
Randonnée pédestre avec 3 parcours au choix./ 10, 17, 22 kms.
Café et ravitaillements sur les parcours offerts.
Randonnée suivie du repas omelettes à partir de 12h sur inscriptions obligatoire sur place à partir de 7h30 ou par téléphone 06 50 05 50 ou 06 73 67 53 49.
Tarifs:
rando+repas:12€
rando seule: 5€ .
Salle polyvalente Saint-Bonnet-l’Enfantier 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 50 05 50 foyer.saintbonnetlenfantier@gmail.com
