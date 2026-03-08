Randonnée des omelettes Saint-Bonnet-l’Enfantier

Randonnée des omelettes

Salle polyvalente Saint-Bonnet-l’Enfantier Corrèze

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Randonnée pédestre avec 3 parcours au choix./ 10, 17, 22 kms.

Café et ravitaillements sur les parcours offerts.

Randonnée suivie du repas omelettes à partir de 12h sur inscriptions obligatoire sur place à partir de 7h30 ou par téléphone 06 50 05 50 ou 06 73 67 53 49.

Tarifs:

rando+repas:12€

rando seule: 5€ .

Salle polyvalente Saint-Bonnet-l’Enfantier 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 50 05 50 foyer.saintbonnetlenfantier@gmail.com

