Randonnée des orchidées – Saint-Martial-d’Albarède, 17 mai 2025 09:30, Saint-Martial-d'Albarède.

Dordogne

Randonnée des orchidées 12 route du Faureau Saint-Martial-d’Albarède Dordogne

Début : 2025-05-17 09:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Prévoir des chaussures de marche et 1h30 de balade.

Organisée par Raméal Péri’Vert dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.

12 route du Faureau

Saint-Martial-d’Albarède 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ramealperivert@gmail.com

English : Randonnée des orchidées

Bring walking shoes and a 1h30 walk.

Organized by Raméal Péri’Vert as part of the Atlas of Communal Biodiversity.

German : Randonnée des orchidées

Wanderschuhe und 1,5 Stunden für den Spaziergang vorsehen.

Organisiert von Raméal Péri’Vert im Rahmen des Atlas der kommunalen Biodiversität.

Italiano :

Portare scarpe da trekking e una passeggiata di 1 ora.

Organizzato da Raméal Péri’Vert nell’ambito dell’Atlante della biodiversità comunale.

Espanol : Randonnée des orchidées

Traer calzado para caminar y una hora y media de marcha.

Organizado por Raméal Péri’Vert en el marco del Atlas de la Biodiversidad Comunitaria.

