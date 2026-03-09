Randonnée des Pâquerettes Rue de Toulon Étang-sur-Arroux

Randonnée des Pâquerettes

Rue de Toulon Champ de Foire Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La Rando des Pâquerettes est de retour le 26 avril 2026. Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition placée sous le signe de la convivialité, de la nature et du partage !

4 circuits pédestres de 5 km à 20 km en direction de Mesvres ainsi que de La Chapelle-sous-Uchon, pour profiter des magnifiques paysages du Sud Morvan à votre rythme.

3 circuits VTT en direction de La Comelle, Saint-Léger-sous-Beuvray et du Mont Beuvray (altitude 821 m), pour les amateurs de sensations et de beaux panoramas.

Et après l’effort, le réconfort ! Savourez notre excellente omelette au lard accompagnée d’une belle tranche de jambon cru, préparée avec soin par nos bénévoles, pour 15 € seulement.

Des ravitaillements sont proposés sur l’ensemble des circuits, dont un ravitaillement gourmand avec dégustation de produits locaux pour les randonnées pédestres de 12, 16 et 20 km.

Et bien sûr, une formidable équipe de bénévoles sera à votre disposition pour vous permettre de passer un agréable moment.

Tous les parcours et les dénivelés sont accessibles sur notre site internet ou téléphone pédestre (06-76-26-72-49 ou 06-06-44-86-41) VTT (06-88-43-84-96). .

Rue de Toulon Champ de Foire Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 07 03 02 comitedesfetes.etang71@gmail.com

L'événement Randonnée des Pâquerettes Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-03-09