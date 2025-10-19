Randonnée des Peintres Salle Lucien Meugnier Saint-Marcelin-de-Cray
Randonnée des Peintres Salle Lucien Meugnier Saint-Marcelin-de-Cray dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée des Peintres
Salle Lucien Meugnier Place du Bourg Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 7 EUR
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
4 circuits 5 km (3 €), 10,3 km (5 €), 13,7 km (5 €) et 22,7 km (7 €). Ravitaillement compris. Fermeture des ravitaillements à 14h30. Restauration sur réservation à l’inscription. .
Salle Lucien Meugnier Place du Bourg Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyer.rural.saint.marcelin@gmail.com
