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AGENDA · Saint-Marcelin-de-Cray

Randonnée des peintres Saint-Marcelin-de-Cray

dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Marcelin-de-Cray

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
71460 Saint-Marcelin-de-Cray
Département
Saône-et-Loire
Tarif
4 4 8 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Saint-Marcelin-de-Cray

Randonnée des peintres

Le Bourg Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

4 circuits : 5-10-15-23 km. Ravitaillement compris.
Restauration sur réservation à l’inscription.   .

Le Bourg Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 38 19 59  foyer.rural.saint.marcelin@gmail.com

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English : Randonnée des peintres

L’événement Randonnée des peintres Saint-Marcelin-de-Cray a été mis à jour le 2026-09-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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