Randonnée des peintres Saint-Marcelin-de-Cray
dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Marcelin-de-Cray
Informations pratiques
Saint-Marcelin-de-Cray
Randonnée des peintres
Le Bourg Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
4 circuits : 5-10-15-23 km. Ravitaillement compris.
Restauration sur réservation à l’inscription. .
Le Bourg Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 38 19 59 foyer.rural.saint.marcelin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée des peintres
L’événement Randonnée des peintres Saint-Marcelin-de-Cray a été mis à jour le 2026-09-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
À voir aussi à Saint-Marcelin-de-Cray (Saône-et-Loire)
- Journée du patrimoine Hameau de Cray Saint-Marcelin-de-Cray 19 septembre 2026
- Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine Place de l’église de Cray Saint-Marcelin-de-Cray 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’église romane de Cray, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray 19 septembre 2026
- Démonstrations de métiers d’art ou anciens, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray 19 septembre 2026