Randonnée des plateaux de Saint André de Chalencon – Saint-André-de-Chalencon 22 juillet 2025 08:45

Haute-Loire

Randonnée des plateaux de Saint André de Chalencon place de l’Eglise Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Début : Mardi 2025-07-22 08:45:00

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Randonnée accompagnée de 16 km à la découverte des plateaux de Saint André de Chalencon et de la coulée de lave de Bourianne. Prévoir pique-nique tiré du sac. Sur réservation.

place de l’Eglise

Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

16 km guided hike to discover the Saint André de Chalencon plateau and the Bourianne lava flow. Bring your own picnic. Reservations required.

German :

Begleitete Wanderung von 16 km zur Entdeckung der Hochebenen von Saint André de Chalencon und des Lavastroms von Bourianne. Picknick aus dem Rucksack mitbringen. Auf Reservierung.

Italiano :

Escursione guidata di 16 km alla scoperta degli altopiani di Saint André de Chalencon e della colata lavica di Bourianne. Portare il proprio picnic. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Recorrido guiado de 16 km para descubrir las mesetas de Saint André de Chalencon y la colada de lava de Bourianne. Traiga su propio picnic. Imprescindible reservar.

