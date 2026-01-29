Randonnée des Pommiers en Fleurs Ticheville
Randonnée des Pommiers en Fleurs Ticheville dimanche 26 avril 2026.
Randonnée des Pommiers en Fleurs
Ticheville Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
17ème édition de la Randonnée des Pommiers en Fleurs. Randonnée pédestre sur une journée.
Parcours entier de 39 km. Plusieurs rapatriements sont possibles pour ceux qui ne parviennent pas à finir le parcours à partir du 17ème km.
700 personnes maximum.
> Inscription sur réservation uniquement
> Accueil dès 7h30
> Départ à 8h30
Un parking est prévu à Ticheville encadré par les organisateurs.
Un rapatriement en cas d’abandon est prévu par car à diverses étapes. .
Ticheville 61120 Orne Normandie tichevillepatrimoine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée des Pommiers en Fleurs
L’événement Randonnée des Pommiers en Fleurs Ticheville a été mis à jour le 2026-01-27 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault