Randonnée des Pommiers en Fleurs

Ticheville Orne

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

17ème édition de la Randonnée des Pommiers en Fleurs. Randonnée pédestre sur une journée.

Parcours entier de 39 km. Plusieurs rapatriements sont possibles pour ceux qui ne parviennent pas à finir le parcours à partir du 17ème km.

700 personnes maximum.

> Inscription sur réservation uniquement

> Accueil dès 7h30

> Départ à 8h30

Un parking est prévu à Ticheville encadré par les organisateurs.

Un rapatriement en cas d’abandon est prévu par car à diverses étapes. .

Ticheville 61120 Orne Normandie tichevillepatrimoine@gmail.com

