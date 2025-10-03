Randonnée des rives du lac de Lavaud-Gelade Saint-Marc-à-Loubaud

Randonnée des rives du lac de Lavaud-Gelade Saint-Marc-à-Loubaud vendredi 3 octobre 2025.

Randonnée des rives du lac de Lavaud-Gelade

Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Nous vous invitons à suivre les rives du Lac de Lavaud Gelade au plus près de l’eau. Ce sentier* serpente le long des méandres du lac, de la Croix de Vincent au Pont de Cessinas. Tout du long il est ombragé et vous pouvez bénéficier de la fraicheur de l’eau. Il constitue une excellente alternative pour finir le tour du Lac de Lavaud Gelade en évitant routes et chemins éloignés du lac.

– RDV à 14 heures à la Mairie de St Marc à Loubaud

– Co-voiturage jusqu’à la Croix de Vincent

– Ravitaillement et co-voiturage possible aux Pondauds

– Gouter à l’arrivée à la Mairie de St Marc à Loubaud

– Ravitaillement et gouter offert par Ca Marche à Loubaud

– Nos amis les chiens ne sont pas acceptés

*Le sentier est susceptible de modifications dans sa forme définitive

INSCRIPTION

Martial MAS DE FEIX 06 58 21 90 92 martial@masdefeix.fr

Michel GOBERT 06 68 29 11 65 migob46@gmail.com .

Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 21 90 92 martial@masdefeix.fr

