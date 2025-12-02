Randonnée des Roses

Foyer Rural Cortambert Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 15:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Entre vignes, bois et prairies, découvrez la nature et les beaux paysages en empruntant au maximum les chemins. Ravitaillement sur chaque circuit. Gaufres et buvette à l’arrivée. .

Foyer Rural Cortambert 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 24 39 94 pascale.chassy@orange.fr

English : Randonnée des Roses

L’événement Randonnée des Roses Cortambert a été mis à jour le 2025-12-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)