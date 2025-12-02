Randonnée des Roses Cortambert
Randonnée des Roses Cortambert dimanche 7 juin 2026.
Randonnée des Roses
Foyer Rural Cortambert Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 15:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Entre vignes, bois et prairies, découvrez la nature et les beaux paysages en empruntant au maximum les chemins. Ravitaillement sur chaque circuit. Gaufres et buvette à l’arrivée. .
Foyer Rural Cortambert 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 24 39 94 pascale.chassy@orange.fr
English : Randonnée des Roses
L’événement Randonnée des Roses Cortambert a été mis à jour le 2025-12-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)