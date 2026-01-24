Randonnée des rousseroles Yzeures-sur-Creuse
Randonnée des rousseroles Yzeures-sur-Creuse samedi 14 mars 2026.
Randonnée des rousseroles
Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4.5 EUR
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
Randonnée pédestre, trois circuits possibles 5,8 ou 12 km. Ravitaillement avec des rousserolles.
Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 57 51 44 Thierry.drault@wanadoo.fr
English :
Hiking, three possible circuits: 5, 8 or 12 km. Refreshments with robins.
L’événement Randonnée des rousseroles Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-01-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire