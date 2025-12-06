RANDONNEE DES TRAINE-PATTES CHEVROCHES Parking du Lavoir Chevroches
RANDONNEE DES TRAINE-PATTES CHEVROCHES Parking du Lavoir Chevroches samedi 6 décembre 2025.
RANDONNEE DES TRAINE-PATTES CHEVROCHES
Parking du Lavoir Départ Parking du Lavoir Chevroches Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 13:30:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
Date(s) :
2025-12-06
RANDONNEE DES TRAINE PATTES Cotisation annuelle au club de 32€ . .
Parking du Lavoir Départ Parking du Lavoir Chevroches 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 40 98 lulucoq11@sfr.fr
English : RANDONNEE DES TRAINE-PATTES CHEVROCHES
German : RANDONNEE DES TRAINE-PATTES CHEVROCHES
Italiano :
Espanol :
L’événement RANDONNEE DES TRAINE-PATTES CHEVROCHES Chevroches a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Clamecy Haut Nivernais