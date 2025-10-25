RANDONNEE DES TRAINE-PATTES COULANGES-SUR-YONNE Départ Parking de la Guinguette Coulanges-sur-Yonne
RANDONNEE DES TRAINE-PATTES COULANGES-SUR-YONNE Départ Parking de la Guinguette Coulanges-sur-Yonne samedi 25 octobre 2025.
RANDONNEE DES TRAINE-PATTES COULANGES-SUR-YONNE
Départ Parking de la Guinguette Base de loisirs Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25
RANDONNEE DES TRAINE PATTES Cotisation annuelle au club de 32€ . .
Départ Parking de la Guinguette Base de loisirs Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 40 98 lulucoq11@sfr.fr
English : RANDONNEE DES TRAINE-PATTES COULANGES-SUR-YONNE
German : RANDONNEE DES TRAINE-PATTES COULANGES-SUR-YONNE
Italiano :
Espanol :
L’événement RANDONNEE DES TRAINE-PATTES COULANGES-SUR-YONNE Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Clamecy Haut Nivernais