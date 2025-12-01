RANDONNEE DES TRAINE-PATTES COURCELLES Parking du Pont Courcelles

RANDONNEE DES TRAINE-PATTES COURCELLES Parking du Pont Courcelles samedi 20 décembre 2025.

RANDONNEE DES TRAINE-PATTES COURCELLES

Parking du Pont Départ Parking du Pont Courcelles Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 13:30:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20

RANDONNEE DES TRAINE PATTES Cotisation annuelle au club de 32€ . .

Parking du Pont Départ Parking du Pont Courcelles 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 40 98 lulucoq11@sfr.fr

English : RANDONNEE DES TRAINE-PATTES COURCELLES

German : RANDONNEE DES TRAINE-PATTES COURCELLES

Italiano :

Espanol :

L’événement RANDONNEE DES TRAINE-PATTES COURCELLES Courcelles a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Clamecy Haut Nivernais