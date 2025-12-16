RANDONNEE DES TRAINE-PATTES OUAGNE Place de L’Eglise Rix

RANDONNEE DES TRAINE-PATTES OUAGNE Place de L’Eglise Rix samedi 7 février 2026.

RANDONNEE DES TRAINE-PATTES OUAGNE

Place de L’Eglise Départ Place de L’Eglise Rix Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :
2026-02-07

RANDONNEE DES TRAINE PATTES A Ouagne Cotisation annuelle au club de 32€ .   .

Place de L’Eglise Départ Place de L’Eglise Rix 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 40 98  lulucoq11@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RANDONNEE DES TRAINE-PATTES OUAGNE

L’événement RANDONNEE DES TRAINE-PATTES OUAGNE Rix a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Clamecy Haut Nivernais