Randonnée des Vaux d’Yonne Clamecy

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

L’association Cyclo Rando de Clamecy organise la randonnée des Vaux d’Yonne (cyclotourisme et marche). 3 parcours vélo 50/70/90 km. Accueil des participants de 7h à 9h, ravitaillement sur les parcours. 1 parcours de marche 12 km, départ groupé à 9h. Renseignements cyclorandoclamecy@sfr.fr .

Parc Vauvert Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cyclorandoclamecy@sfr.fr

