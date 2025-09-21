Randonnée des Vaux d’Yonne Clamecy
Parc Vauvert Clamecy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 09:00:00
2025-09-21
L’association Cyclo Rando de Clamecy organise la randonnée des Vaux d’Yonne (cyclotourisme et marche). 3 parcours vélo 50/70/90 km. Accueil des participants de 7h à 9h, ravitaillement sur les parcours. 1 parcours de marche 12 km, départ groupé à 9h. Renseignements cyclorandoclamecy@sfr.fr .
Parc Vauvert Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cyclorandoclamecy@sfr.fr
