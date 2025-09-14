Randonnée des vendanges Verneuil-en-Bourbonnais
Randonnée des vendanges Verneuil-en-Bourbonnais dimanche 14 septembre 2025.
Randonnée des vendanges
Départ du Pré Féraud (près du pigeonnier) Verneuil-en-Bourbonnais Allier
Début : 2025-09-14 09:30:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Partez pour une balade conviviale et familiale d’environ 10 km au cœur des vignes, organisée par Rouc’ Ouzénan.
À l’arrivée apéritif du terroir offert !
Départ du Pré Féraud (près du pigeonnier) Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 42 42
English :
Join us for a friendly, family-friendly 10 km walk through the vineyards, organized by Rouc? Ouzénan.
On arrival: a free local aperitif!
German :
Machen Sie sich auf zu einem geselligen und familienfreundlichen Spaziergang von etwa 10 km durch die Weinberge, organisiert von Rouc? Ouzénan organisiert.
Bei der Ankunft wird Ihnen ein Aperitif aus der Region angeboten!
Italiano :
Partite per una passeggiata amichevole e familiare di 10 km nel cuore dei vigneti, organizzata da Rouc? Ouzénan.
All’arrivo: aperitivo locale gratuito!
Espanol :
Participe en un agradable paseo familiar de 10 km por el corazón de los viñedos, organizado por Rouc? Ouzénan.
A la llegada: ¡un aperitivo local gratuito!
L’événement Randonnée des vendanges Verneuil-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme Val de Sioule