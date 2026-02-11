UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Yzeures-sur-Creuse

Randonnée des Vendanges Yzeures-sur-Creuse

dimanche 11 octobre 2026 · Yzeures-sur-Creuse

Randonnée des Vendanges Yzeures-sur-Creuse

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
37290 Yzeures-sur-Creuse
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Yzeures-sur-Creuse

Randonnée des Vendanges

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Parcours pédestres de 5,9 ou 13km.
Parcours pédestres de 5,9 ou 13km.   .

Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01  mairie@yzeuressurcreuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking trails of 5.9 or 13 km.

L’événement Randonnée des Vendanges Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

À voir aussi à Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire)