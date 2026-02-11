AGENDA · Yzeures-sur-Creuse
Randonnée des Vendanges Yzeures-sur-Creuse
dimanche 11 octobre 2026 · Yzeures-sur-Creuse
Informations pratiques
Yzeures-sur-Creuse
Randonnée des Vendanges
Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Parcours pédestres de 5,9 ou 13km.
Parcours pédestres de 5,9 ou 13km. .
Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01 mairie@yzeuressurcreuse.fr
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English :
Hiking trails of 5.9 or 13 km.
L’événement Randonnée des Vendanges Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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