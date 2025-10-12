Randonnée des vignes Meschers-sur-Gironde
Randonnée des vignes Meschers-sur-Gironde dimanche 12 octobre 2025.
Randonnée des vignes
Place des douves, Talmont/Gironde Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 13:30:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Randonnée des vignes organisée par Meschers événement 8 kms environ
Avec Galettes et boissons
.
Place des douves, Talmont/Gironde Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 47 07 06
English :
Vineyard walk organized by Meschers événement 8 kms approx
With Galettes and drinks
German :
Wanderung durch die Weinberge organisiert von Meschers événement ca. 8 kms
Mit Galettes und Getränken
Italiano :
Passeggiata in vigna organizzata da Meschers événement 8 km circa
Con torte e bevande
Espanol :
Paseo por los viñedos organizado por Meschers événement 8 kms aprox
Con pasteles y bebidas
L’événement Randonnée des vignes Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-02 par Royan Atlantique