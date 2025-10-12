Randonnée des vignes Meschers-sur-Gironde

dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée des vignes

Place des douves, Talmont/Gironde Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-10-12 13:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Randonnée des vignes organisée par Meschers événement 8 kms environ

Avec Galettes et boissons

Place des douves, Talmont/Gironde Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 47 07 06

English :

Vineyard walk organized by Meschers événement 8 kms approx

With Galettes and drinks

German :

Wanderung durch die Weinberge organisiert von Meschers événement ca. 8 kms

Mit Galettes und Getränken

Italiano :

Passeggiata in vigna organizzata da Meschers événement 8 km circa

Con torte e bevande

Espanol :

Paseo por los viñedos organizado por Meschers événement 8 kms aprox

Con pasteles y bebidas

