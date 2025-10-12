Randonnée des Vignes Talmont-sur-Gironde

Randonnée des Vignes Talmont-sur-Gironde dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée des Vignes

Entrée du village Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Randonnée des Vignes, départ de Talmont à l’entrée du village. Accueil dès 13h30, départ vers 14h. Réservation conseillée.

Entrée du village Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 47 07 06

English :

Randonnée des Vignes, departure from Talmont at the entrance to the village. Welcome from 1:30 pm, departure around 2 pm. Reservations recommended.

German :

Randonnée des Vignes (Weinbergwanderung), Start in Talmont am Dorfeingang. Empfang ab 13.30 Uhr, Abfahrt gegen 14 Uhr. Reservierung empfohlen.

Italiano :

Randonnée des Vignes, con partenza da Talmont all’ingresso del villaggio. Accoglienza dalle 13.30, partenza verso le 14.00. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Randonnée des Vignes, salida de Talmont a la entrada del pueblo. Acogida a partir de las 13.30 h, salida hacia las 14 h. Se recomienda reservar.

