Randonnée d’été Grignols 27 juillet 2025 10:00

Dordogne

Randonnée d’été Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : 2025-07-27

10:00:00

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

9h départ balade 10 km

10h départ parcours 5 km

Découverte de la tradition viticole, visite d’un ancien moulin

Pique-nique tiré du sac

RDV mairie

Sur inscription

Amicale laïque 06 17 16 53 20 chitchat24@icloud.com

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 16 53 20 chichat@icloud.com

English :

9am: start of 10 km walk

10 a.m.: start of 5-km course

Discover the winegrowing tradition, visit an old mill

Packed lunch

RDV town hall

Registration required

Amicale laïque 06 17 16 53 20 ? chitchat24@icloud.com

German :

9 Uhr: Start Spaziergang 10 km

10 Uhr: Start der 5-km-Strecke

Entdeckung der Weinbautradition, Besichtigung einer alten Mühle

Picknick aus der Tasche

RDV Rathaus

Auf Anmeldung

Amicale laïque 06 17 16 53 20 ? chitchat24@icloud.com

Italiano :

9:00: inizio della passeggiata di 10 km

ore 10: inizio del percorso di 5 km

Scoprire la tradizione vitivinicola, visitare un antico mulino

Picnic al sacco

Punto di ritrovo municipio

Registrazione obbligatoria

Amicale laïque 06 17 16 53 20 ? chitchat24@icloud.com

Espanol :

9h: inicio del recorrido de 10 km

10h: inicio del recorrido de 5 km

Descubra la tradición vitivinícola, visite un antiguo molino

Picnic para llevar

Punto de encuentro en el ayuntamiento

Inscripción obligatoria

Amicale laïque 06 17 16 53 20 ? chitchat24@icloud.com

L’événement Randonnée d’été Grignols a été mis à jour le 2025-06-23 par Vallée de l’Isle en Périgord